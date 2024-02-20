Günde 2 adet yerseniz... Kefiri aratmıyor! Kilosu 300 lira Diyet yapanların en büyük destekçisi lif bakımından zengin besinler. Bu besin kefiri bile kıskandırıyor. Günde 2 adet tüketmeniz yeterli.

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Kışın soğuk havalarında sıcacık bir içecek eşliğinde keyif yapmak, birçok kişinin vazgeçilmez zevklerinden biri.

Ancak sıcak içeceklerin yanında en ideal atıştırmalık olan kuru meyvelerin başında incir geliyor.

Hem lezzetli olması hem de sağlık açısından birçok fayda sağlamasıyla kuru incir, soğuk kış günlerinde yanınızda olması gereken bir dost.

Özellikle sıcak içeceklerin yanına çok yakışan kuru incir, hem doğal şeker içeriğiyle tatlı bir alternatif sunuyor hem de içerdiği liflerle sindirimi kolaylaştırıyor.

Kilosu 300 liradan satılan ve kefirden 10 kat daha fazla probiyotik içeren kuru incirin faydaları…

Kuru incirin faydaları

Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir, sağlıklı beslenme yolculuğunda sık sık tercih edilen bir atıştırmalık olma özelliğine sahip.

Potasyum, demir, kalsiyum, antioksidanlar ve kompleks karbonhidratlar bakımından zengin içeriğiyle adeta bir besin hazinesi.

Ancak özellikle diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken bir nokta var: İncirin şeker içeriği yüksek olması ve kandaki şekeri aniden yükseltmesi, bu hastaların taze veya kuru incirden uzak durmalarını gerektiriyor.

Uzmanlar, tüketilecekse bile 1 adet incirden fazla yenmemesi konusunda uyarıyorlar.

Buna karşın, incir yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemi sağlığını destekler. Lifler, artıkların bağırsaktan hızlı geçişini sağlayarak kabızlığı önler ve bağırsak içine su çeker. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sağlığını iyileştirir.

Günlük beslenme programında günde 2 adet kuru veya taze incir tüketmek, ara öğünlerde ya da kahvaltıda rahatlıkla yer bulabilir.

Bu şekilde sağlık dolu bir atıştırmalıkla hem lezzetli bir tat alabilir hem de vücudunuza gerekli olan lif ve besin öğelerini sağlayabilirsiniz.