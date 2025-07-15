Gurk tavuk nedir? Gurk olmak ne demek?

Tavuk yetiştiriciliğiyle ilgilenenlerin sıkça duyduğu ancak herkesin tam olarak anlamını bilmediği kavramlardan biri de "gurk olmak" ifadesidir.

Özellikle doğal yollarla civciv elde etmek isteyen üreticiler için büyük önem taşıyan bu durum, tavukların davranışsal değişimleriyle kendini gösterir.

Peki gurk tavuk ne demek? Gurk olma süreci ne zaman başlar ve bu tavuklara nasıl davranılmalıdır?

İşte merak edilenler...

Gurk tavuk, yumurtladıktan sonra kuluçkaya yatmaya karar veren tavuğa verilen isimdir.

Bu süreçte tavuk, yumurtalarının üzerine oturur ve onları civciv çıkana kadar sıcak tutar.

Tavuklar içgüdüsel olarak bu davranışı sergiler ve gurk olduklarında genellikle yumurtlamayı bırakıp tüm dikkatlerini kuluçkaya verirler.

Gurk olma durumu, tavukların doğal üreme içgüdüsünün bir parçasıdır ve çoğu zaman mevsimsel olarak ilkbahar ve yaz aylarında görülür.

Gurk olan tavuklar agresifleşebilir ve yerlerinden kalkmak istemezler. Bu nedenle tavuk sahiplerinin bu durumu fark etmesi, doğru bakım ve yönlendirme açısından önemlidir.