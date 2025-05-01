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Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA), çocuk ve gençler arasında popüler olan bir ürüne ilişkin yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı.

INTERSPORT mağazalarında satılan Firefly markasına ait Leisureline 2.0 ve Leisureline Jr. koruma setleri, yapılan testlerde güvenlik kriterlerini karşılamadı.

Özellikle bilek koruyucuların, olası bir düşme ya da çarpma anında beklenen desteği sağlamadığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu durumun bilek burkulmaları ve kırıkları gibi ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Geri çağırma kapsamında tüketicilerin bu ürünleri kullanmayı derhal bırakmaları istendi.

ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Ürün: Firefly koruma seti Leisureline 2.0

Ürün numarası: 244921

Satış dönemi: 27 Şubat 2023 - 30 Mart 2025

Ürün: Firefly koruma seti Leisureline Jr. 2.0

Ürün numarası: 244920

Satış dönemi: 27 Şubat 2023 - 30 Mart 2025

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