HaberTürk ve Show TV için yeni dönem! Ciner Holding devri bitti, yeni devir başlıyor

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Türkiye’nin medya sektöründeki öncülerinden olan Ciner Holding bünyesinde yer alan Show TV ve HaberTürk’ü Can Grubu’na satarak medya sektöründen ayrılmıştı.

Can Grubu bünyesine geçen Show TV ve HaberTürk’ün devir işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni bir döneme giriş yapıldı.

Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yaptığı açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığını tüm çalışanlara ve kamuoyuna duyururken, hem Ciner ailesine hem de uzun yıllar birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Medya sektöründeki bu büyük satın almaya ilişkin tüm devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Show TV ve HaberTürk’te yeni dönemin kapıları açıldı.

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu bünyesine katılmasıyla birlikte medya sektöründe önemli bir değişim yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Tekdağ, konuya dair yaptığı açıklamada yeni dönemin Can ailesine ve tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Yayın mecralarımızın bundan sonra da aynı başarıyı sürdüreceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.