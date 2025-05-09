Hacamat hangi sıklıkla yapılır? 2 hacamat arası kaç gün olmalı?

Hüseyin Topuz

Hacamat, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel bir tedavi yöntemi olarak günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor.

Hacamat, vücuttan toksinleri atmak ve kan dolaşımını düzenlemek amacıyla yapılan geleneksel bir tedavi yöntemidir.

Hacamat, doğru zamanlarda ve uygun aralıklarla yapıldığında fayda sağlayabiliyor.

Peki, hacamat ne sıklıkla yapılmalı? İşte detaylar...

Uzmanlar, hacamatın genellikle yılda 2 ila 4 kez yapılmasının yeterli olduğunu belirtiyor. Sağlık durumuna göre bu sayı artabilir ya da azalabilir.

İki hacamat seansı arasında ise en az 15 gün olması öneriliyor. Bu süre, vücudun kendini toparlaması ve tedavinin etkisini göstermesi açısından önemli.

Ancak herkesin bünyesi farklı olduğu için hacamat sıklığı mutlaka bir uzmana danışılarak belirlenmeli.