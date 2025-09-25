Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları...

Zeytinyağı, hem lezzeti hem de sağlık açısından sayısız faydasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden biri.

Ancak piyasada çok sayıda sahte veya karışım yağ bulunması tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor.

Bu yüzden en çok sorulan sorulardan biri de "Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?" oluyor.

Gerçek zeytinyağını ayırt edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

İşte gerçek zeytinyağını ayırt etmenin püf noktaları...

Hakiki zeytinyağı tadı ve kokusundan belli olur

Gerçek zeytinyağı, meyvemsi ve hafif yakıcı bir aromaya sahiptir. Dilin arka kısmında bıraktığı hafif acılık ve boğazda hissedilen yakıcılık, kaliteli zeytinyağının en belirgin işaretidir. Ayrıca kokladığınızda taze ot, badem ya da elma benzeri doğal bir koku alırsınız.

Donma testi doğru yöntem mi?

Hakiki zeytinyağının anlaşılmasında halk arasında en çok bilinen yöntemlerden biri buzdolabı testidir. Saf zeytinyağı düşük sıcaklıklarda donar ya da tortulaşır. Ancak her zeytinyağının aynı şekilde donmayabileceği unutulmamalıdır.

Etiket ve üretim bilgisine dikkat

Zeytinyağı alırken mutlaka etiket bilgilerine bakılmalı. Üretim yeri, hasat tarihi ve asit oranı yazılı olan ürünler tercih edilmelidir. Güvenilir markalardan alınan ve soğuk sıkım ibaresi bulunan yağlar genellikle gerçek ve kaliteli olur.