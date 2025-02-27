Halkbank emeklilere keseyi açtı! İşte 2025 zamlı emekli promosyon tutarı…

Emekli maaşı promosyonları, bankalar arasındaki rekabeti her geçen gün artırıyor.
Akbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Yapı Kredi gibi dev bankalar, 2025 Şubat ayı itibarıyla promosyon kampanyalarını güncelledi.
Emekliler, en yüksek promosyon veren bankalar ve güncel tutarlar hakkında araştırmalarını sürdürürken, Halkbank da yeni promosyon miktarlarını açıkladı.
İşte Halkbank zamlı promosyon tutarı ve başvuru detayları…
2025 HALKBANK PROMOSYON KAMPANYASI
Emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelleyen Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan ödeme yapacağını duyurdu.
İşte yeni promosyon rakamları:
· 10.000 TL - 14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL promosyon
· 15.000 TL - 19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
· 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon
Halkbank’ın sunduğu bu avantajdan faydalanmak isteyen emekliler, başvurularını şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden yapabilecek.