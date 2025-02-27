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Halkbank emeklilere keseyi açtı! İşte 2025 zamlı emekli promosyon tutarı…

Halkbank emeklilere keseyi açtı! İşte 2025 zamlı emekli promosyon tutarı… Emeklilere yönelik promosyon yarışında Halkbank, yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Emekli maaşını Halkbank’a taşıyanlar için cazip fırsatlar sunan yeni promosyon kampanyası, emeklilerin yüzünü güldürecek. Peki, 2025 yılı zamlı promosyon tutarı ne kadar oldu? İşte detaylar…