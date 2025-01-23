Halkbank’ta hesabı olana müjde; 5.000 TL fırsatı duyuruldu

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Halkbank, Paraf kart sahiplerine özel hazırladığı iki ayrı kampanya ile dikkat çekiyor. 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek kampanyalar, elektronik ürün harcamalarınızı daha kazançlı hale getiriyor.

Paraf kart sahipleri, yurt içindeki tüm banka POS cihazlarında yapacakları elektronik ürün alışverişlerinden toplamda 2.500 TL’ye kadar ParafPara kazanabiliyor.

5.000 TL ile 9.999 TL arasındaki harcamalara 300 TL ParafPara, 10.000 TL ile 19.999 TL arasındaki harcamalara 700 TL ParafPara, 20.000 TL ve üzerindeki harcamalara 1.500 TL ParafPara hediye verilecek. Toplamda 2.500 TL ParafPara hesaplara yatacak.

2.500 TL DAHA PARAFPARA HEDİYE

Ayrıca başka bir kampanya ile seyahat ve konaklama harcamalarınızı Paraf kartla yaparak, 31 Ocak 2025’e kadar toplamda 2.500 TL’ye kadar ParafPara kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Elektronik harcamalar için sunulan diğer kampanya ile birleştirildiğinde, toplamda 5.000 TL’ye kadar ParafPara kazanma imkanı sunuluyor.

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