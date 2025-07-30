Hangi emoji farklı? Resimdeki farklı emojiyi bulmak için 6 saniyeniz var...

Eğlenceli bir resimli bulmaca ile sizlerleyiz. Bu resimli bulmacamızda sizden istenen farklı olan emojiyi en kısa sürede bulmak.

Yalnızca çok dikkatli bakan kişiler resimdeki farklı emojiyi saniyeler içerisinde bulabiliyor.

Resimde bulunan yüzlerce fil emoji arasında bir tane farklı emoji yer almaktadır.

Peki, siz resime bakınca farklı olan emojiyi bulabilecek misiniz? Hadi hemen dikkatinizi test edin...

İşte o resim..

Resimde çok sayıda fil emojisi bulunuyor. Fakat aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;