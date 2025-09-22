Hangi takviye ne zaman kullanılır? İşte doğru kullanım saatleri

Sağlıklı yaşam için takviye edici gıdalar son yıllarda her zamankinden daha fazla ilgi görüyor.

Ancak bu ürünleri doğru zamanda kullanmak, etkilerini artırmak açısından oldukça önemli.

Peki, vitamin ve mineral destekleri günün hangi saatinde alınmalı, aç mı tok mu kullanılmalı? İşte merak edilen detaylar...

C Vitamini

Suya çözünebilen C vitamini, sabah saatlerinde ve aç karnına alındığında daha iyi emilir. Gün içerisinde enerji verici etkisi nedeniyle gece geç saatlerde alınması önerilmez.

D Vitamini

Yağda çözünen D vitamini, kahvaltı veya öğle yemeği gibi yağ içeren öğünlerle birlikte alınmalıdır. Düzenli kullanımda vücudun bağışıklığını destekler.

Omega-3

Balık yağı olarak bilinen omega-3 yağ asitleri, mide rahatsızlıklarını önlemek için tok karnına, özellikle yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Demir Takviyesi

Demir, emilimi artırmak için aç karnına alınmalıdır. Ancak mide hassasiyeti olan kişiler öğün aralarında tercih edebilir. C vitamini ile birlikte alındığında emilimi artar, süt ve kahve ile birlikte alınmamalıdır.

Magnezyum

Kas gevşetici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen magnezyum, akşam saatlerinde ve yatmadan önce alındığında uyku kalitesini destekler.

Probiyotikler

Probiyotik takviyeler, bağırsak sağlığı için sabah aç karnına ya da gece yatmadan önce kullanılabilir. Düzenli kullanım sindirim sistemini dengeler.