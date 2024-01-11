Harita paylaşıldı: Cuma sabahı felaket kopacak! İstanbul'un bütün ilçelerinde...

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Yurt genelindeki soğuk hava, etkisini devam ettiriyor.
Hava durumunu sıklıkla inceleyen vatandaşlar, tedbir almak amacıyla bilgi ediniyor.
Son paylaşılan harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.
Günlerdir soğukların etkisinde olan özellikle Marmara'da cuma sabahına uyarı geldi.
Meteorolojik verilere bakıldığında İstanbul'u dondurucu soğuk bekliyor.
Ayaz olarak bilinen bu soğuk Trakya -1/-4 ,İstanbul 0/-1 ,Güney Marmara -1/-3,Doğu Marmara 0 ,Karadeniz iç kesimleri 0/-5 ,İç Ege 0/-2 ,
İzmir kuzeyi -1
Akdeniz iç kesimleri 0/-2 ,İç Anadolu -1/-3 ,Doğu Anadolu kuzeyi -1/-5 ,Doğu Anadolu doğu ve güneyi -1/-4 derece arasında etkili olacak.