Harvardlı uzmanlar açıkladı: Meğer saç beyazlamasını nedeni o vitaminmiş

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Harvardlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucunda çoğu kişinin muzdarip olduğu saç beyazlamasının meğer o vitamin eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Erken yaşta meydana gelen saç beyazlamasının o vitamin eksikliğinden kaynaklandığının altını çizen uzmanların işaret ettiği vitamin dikkat çekti.

Vücudumuz bir şey eksik olduğunda sürekli sinyaller gönderir ve genellikle bu ince belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gastroenterolog, Dr. Saurabh Sethi açıklamalarıyla ilgi odağı oldu.

O VİTAMİN SAÇ BEYAZLIĞI YAPIYOR

Dr. Sethi, saçların erken beyazlaması genellikle B12 vitamini ve bakır eksikliğiyle bağlantılıdır. B12 vitamini, saç renginden sorumlu pigment olan melanin üretiminde önemli bir rol oynar.

Bakır eksikliğinin ayrıca melanin sentezinde yardımcı olur ve eksikliği erken beyazlamaya neden olabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu vitamin eksikliklerini gidermek için ise, süt ürünleri, yumurta, balık, et ve zenginleştirilmiş tahıllar B12 vitaminin yükselmesine, fındık, tohum, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar ve baklagiller ise bakır açısından zengin olduklarından vücudunuzun eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olarak erken saç beyazlamasının önüne geçebilirsiniz.