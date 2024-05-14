Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak; kötü haber az önce geldi! Köşe bucak kaçın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Özellikle Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevresinde yaşayanlar, olacaklara hazırlıklı olsun.

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Yeni haftaya sıcaklık düşüşü ve yağışlarla başladık.

Türkiye genelinde bazı bölgelerde yağışlar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni bir uyarı geldi.

Özellikle Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevresinde yaşayanlar, olası durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

MGM'nin yayınladığı uyarıda, yaşanabilecek olan felaketleri bir bir sıraladı.

Bu bölgelerde yaşayanların özellikle dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Felaketlere hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sayfasından yaptığı duyuruyla bazı bölgelerde yaşanabilecek olası felaketleri açıkladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkat!"