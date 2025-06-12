Havalimanı çalışanı uyardı: Valizlerinize sakın takmayın!

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Kara yolu, deniz yolu ya da demir yolu ulaşımına nazaran daha fazla tercih edilen hava yolu ulaşımında valiz tercihi oldukça önemlidir.

Valizleri kişileştirerek kolay ayırt edilmesi için ise çeşitli dekoratif eşyalar kullanılır. Saplara takılan fiyonklar, kurdeleler veya diğer objeler her ne kadar kişileştirilme imkanı sunsa da meğer kullanılmaması gerekenler arasında yer alıyormuş.

İngiltere'de bir havaalanı çalışanı, bu valizlerin kolay ayırt etmenizi sağlayan küçük detayların ciddi bagaj taşıma sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

KAYBOLMALARA NEDEN OLABİLİYOR

Havaalanı yetkilisi, konveyör bantlarında bu süslerin sıkışabileceğini ve gecikmelere, hasara hatta kaybolmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Özellikle yoğun turist sezonlarında bu durum, güvenlik kontrollerini aksatabilir ve bagajların zamanında uçaklara ulaşmasını zorlaştırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, güvenli seyahat için bagajın düzenli olmasını, eski etiketlerin kaldırılmasını ve iç kısma iletişim bilgilerini eklemeyi öneriyor. Bu küçük detaylar, bavulunuzun varış noktasına sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlayabilir.