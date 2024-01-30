Hayatınızdan çıkarın! Tuvalet kağıtları bakın neye sebep oluyor Hijyen için kullanılan tuvalet kağıtları, aslında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. İşte bekleyen tehlike...

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Tuvalet kağıdı olarak satılan peçeteler, adı üstünde bir işlev görür.

Tuvaletin ardından vücudumuzu temizlemek için kullandığımız bu peçete çeşitleri, 3 katlı ve yumuşak dokulu olarak pazarlanmaktadır.

Herkesin evinde olan tuvale kağıtları ile ilgili pek bilinmeyen bir gerçek mevcut.

Asya ülkelerinde eve bile sokulmayan tuvalet kağıtları bakın nasıl zarar veriyor...

Kullanmayın

Tuvalet kağıdında kullanılan bazı kimyasallar, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik hassasiyeti olan bireyler, özellikle parfüm, renklendirici veya diğer katkı maddeleri içeren ürünlerden kaçınmalıdır.

Uzun süre ve sert bir şekilde tuvalet kağıdı kullanmak, cildinizi tahriş edebilir ve kızarıklıklara, kaşıntılara neden olabilir.

Ellerinizle temas etmiş olan tuvalet kağıdı, mikropların bulaşma riskini taşıyabilir.