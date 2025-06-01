Haziran ayında hangi balıklar yenir? İşte, Haziran ayında yenen 5 balık

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Yaz mevsiminin başlangıcı olan Haziran ayında deniz suyu sıcaklıkları artar ve birçok balık türü üreme dönemine girer.

Bu nedenle bazı balıkların avlanması yasaklanırken, bazıları ise lezzetini korumaya devam eder.

Denizden sofraya gelen taze balıkların sağlık açısından sayısız faydası olduğu bilinirken, balığın mevsiminde tüketilmesi hem tat hem de besin değeri açısından büyük önem taşır.

Peki, Haziran ayında hangi balıklar yenir? İşte sofralarınıza lezzet katacak Haziran ayı balıkları...

Haziran Ayında Tüketilebilecek Balıklar

1. Barbun

Yaz aylarının en çok tercih edilen balıklarından olan barbun, Haziran ayında lezzetini artırır. Kızartma ya da ızgara olarak tüketildiğinde damakta eşsiz bir tat bırakır.

2. Tekir

Balığı Barbuna benzeyen ama daha yoğun aromaya sahip tekir balığı, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında bolca bulunur. Tava ya da buğulama şeklinde pişirildiğinde harika sonuçlar verir.

3. Mercan Balığı

Eti beyaz ve yumuşak olan mercan, Haziran ayında en taze dönemini yaşar. Izgara ya da fırında tercih edilen bu balık, yaz sofralarının vazgeçilmezlerindendir.

4. Kırlangıç Balığı

Lezzetli eti ve aromatik tadıyla bilinen kırlangıç balığı, çorba ve buğulama tariflerinde oldukça popülerdir. Haziran ayı, bu balığı tüketmek için uygun zamanlardan biridir.

5. Levrek

Doğal av yasağı nedeniyle deniz levreği yerine bu dönemde çiftlik levreği tercih edilebilir. Izgara, buğulama ya da fırında yapılan levrek, sağlıklı ve hafif bir seçenek sunar.