Haziran promosyon ödemeleri 2025: Banka banka güncellendi! İşte en yüksek veren banka...

Bilindiği üzere bankalar, emekli maaşlarına sözleşme karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.
Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi özel ve devlet bankaları en fazla promosyonu vermek için adeta kapışıyor.
Kampanyalarını güncelleyen bankalar Haziran ayında ne kadar promosyon verecek merak konusu oldu.
Vatandaşlar tutarlara göre maaş alacakları bankayı tercih edecek.
Peki güncel banka promosyonları kaç TL? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları 2025...
ZİRAAT BANKASI
SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.
İŞ BANKASI
0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL
ING Bank
10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL
HALKBANK
10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
GARANTİ BBVA
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
ŞEKERBANK
0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL
VAKIFBANK
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
AKBANK
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
DENİZBANK
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL
QNB FİNANSBANK (ONB)
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
YAPI KREDİ
0 – 9.999 TL maaş: 11.250 TL
10.000 – 14.499 TL maaş: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL