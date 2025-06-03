Haziran promosyon ödemeleri 2025: Banka banka güncellendi! İşte en yüksek veren banka...
Haber Merkezi

Bilindiği üzere bankalar, emekli maaşlarına sözleşme karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi özel ve devlet bankaları en fazla promosyonu vermek için adeta kapışıyor.

Kampanyalarını güncelleyen bankalar Haziran ayında ne kadar promosyon verecek merak konusu oldu.

Vatandaşlar tutarlara göre maaş alacakları bankayı tercih edecek.

Peki güncel banka promosyonları kaç TL? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları 2025...

ZİRAAT BANKASI

SGK emeklilerine maaşlarını bankaya taşıma ve 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verilmektedir.

İŞ BANKASI

0 – 9.999 TL maaş: 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 16.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

ING Bank

10.000 TL’ye kadar maaş: 16.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 20.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL

HALKBANK

10.000 – 14.999,99 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999,99 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

GARANTİ BBVA

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

ŞEKERBANK

0 – 9.999 TL maaş: 10.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 18.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

VAKIFBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

AKBANK

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

DENİZBANK

0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

0 – 9.999 TL maaş: 14.000 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 17.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL

QNB FİNANSBANK (ONB)

0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

YAPI KREDİ

0 – 9.999 TL maaş: 11.250 TL

10.000 – 14.499 TL maaş: 15.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL

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Yağmur Uçar
Editor