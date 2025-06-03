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Haziran promosyon ödemeleri 2025: Banka banka güncellendi! İşte en yüksek veren banka...

Haziran promosyon ödemeleri 2025: Banka banka güncellendi! İşte en yüksek veren banka... Emekli maaşı alan vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini sorguluyor. Bankalar ise emeklilerden maaş sözü almak için adeta büyük bir yarış içerisinde. İşte banka banka Haziran 2025 güncel maaş promosyonları…