Hem sıcak, hem soğuk tutuyor! ŞOK’a termo izolasyonlu çanta çeşitleri geliyor: İşte fiyatları

Haber Merkezi

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel aktüel ürün kataloğuyla tüketicilere sürprizler sunmaya devam ediyor.

13-16 Mayıs tarihleri arasında mağaza raflarında yerini alacak ürünler açıklandı.

Katalogun öne çıkan ürünleri arasında, yaz mevsimini keyifli hale getirecek Gölgelikli Salıncak ve bahçede mangal keyfi için ideal olan Emaye Katlanır Mangal dikkat çekiyor.

Ev düzenine katkı sağlayacak Metal Ayakkabılık, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap ve çocuklar için tasarlanmış Ahşap Çocuk Yatağı da listede yer alıyor.

Ayrıca nostaljik dokunuşlarla ev dekorasyonunu zenginleştirmek isteyenler için Dekoratif Gaz Lambası, pratik kullanım arayanlar içinse Çelik Termos, Pompalı Termos ve Semaver gibi ürünler de raflardaki yerini alacak.

Her yaştan tüketiciye hitap eden ürün yelpazesiyle BİM, hem bütçe dostu hem de işlevsel seçenekleri bir araya getiriyor.

İşte BİM 16 Mayıs indirim kataloğu: