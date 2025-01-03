Hem takmalık, hem yatırımlık: 14 ayar zincir altın ne kadar?

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Son yıllarda, 14 ayar altın zincirler, şıklığı ve yatırım potansiyeli ile pek çok kadının tercih ettiği bir aksesuar haline geldi.

14 ayar altın, 22 ayar görünümüne sahip olması nedeniyle estetik açıdan da büyük beğeni topluyor. Bu altın zincirler, özellikle takı dünyasında kendine geniş bir yer edinmiş durumda.

Kadınlar, 14 ayar altın zincirleri hem günlük kullanımlarında hem de özel günlerde aksesuar olarak tercih ederken, aynı zamanda bu değerli takılarla yatırım yapmayı da düşünüyor.

Fiyatlar ise talebe göre değişkenlik göstermekle birlikte, bu takılar hem şıklığı hem de değerini artıran özellikleri ile göz dolduruyor.

Peki 14 ayar altın zincir fiyatları ne kadar?

14 AYAR ALTIN ZİNCİR NE KADAR?

14 ayar altın zincirlerin fiyatları, gramaj, işçilik ve markaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3 Ocak itibarıyla, 14 ayar altının gramı alış fiyatı 1.644,68 TL, satış fiyatı ise 2.485,31 TL olarak belirlendi.

Fiyatlar, kuyumcular ve alışveriş sitelerinde anlık olarak değişiklik gösterebileceğinden, en net fiyat bilgisini almak için doğrudan bu platformlar üzerinden güncel veriler alınabilir.

Altın türüne ve üzerindeki taşlara göre işçilikten dolayı bozdurma fiyatları farklılık gösterebilir.