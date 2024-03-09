Her gün 1 çay kaşığı susam yiyin, o şikayetlerinizden kurtulun... Her gün düzenli olarak 1 çay kaşığı susam yemenin insan sağlığına faydalarını hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun yanıtı...

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Susamın ne kadar sağlıklı bir gıda olduğunu biliyor musunuz? Susam dünyadaki en eski besinlerden biridir.

Susam tohumları genellikle yağ üretimi için kullanılır ve ayrıca birçok yemekte, özellikle Asya mutfağında, lezzet verici bir bileşen olarak kullanılır.

Susam tohumları, protein, lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir.

Susam tohumu % 60 yağ ve % 20 protein içerir. Bu özelliğiyle susam tohumu hem temel yağ asitleri hem de amino asitler yönünden çok değerli bir besindir.

Peki her gün düzenli olarak 1 çay kaşığı susam yemenin insan sağlığına faydalarını hiç merak ettiniz mi?

İşte düzenli olarak susam yemenin faydaları...

Antioksidan

Susam, lignanlar adı verilen iki benzersiz bileşik olan sesamin ve sesamolin içerir. Son araştırmalar, susamın vücudumuzu güçlendirme ve serbest radikallerle mücadelede önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Susamın kolon ve boğaz kanseri gibi ciddi hastalıklarla mücadelede ve genel sağlığı desteklemede önemli faydaları olduğu bilinmektedir.

Cilt sağlığı ve güzelliği

Susam yağı, cildin sağlığını ve elastikiyetini destekleyen E vitamini ve çinko içerir. Tahrişleri azaltırken yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kırışıklıkları azaltır.

Analjezik etki

Susam yağının etkilenen bölgelere topikal olarak uygulanması ağrıyı azaltmada etkilidir. Ayrıca dolaşımı destekleyerek dokulara kan akışını artırabilir.

Afrodizyak etkisi

Düzenli susam tüketimi, erkeklerde iktidarsızlık riskini azaltabilir ve yaşamsal fonksiyonları teşvik edip üreme dokusunu güçlendirebilir.

Adet döngüsünü düzenleme

Susam, adet öncesi dönemde kadınların beslenmesinin önemli bir parçasıdır. Susam Adet ağrılarını azaltır.

Kemik sağlığını destekleme

Susam, kalsiyum bakımından zengindir ve kemik sağlığını destekler.

Beslenme destekleyici

Susam hafif bir müshil etkisine sahiptir ve sindirim sistemini düzenler. Sindirim sağlığını korur ve bağırsak işlevlerini destekler.