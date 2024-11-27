Herkes aynı hatayı yapıyor! Meğer sütü dolapta o şekilde saklamamak gerekiyormuş…

Haber Merkezi

Gıda güvenliği uzmanları ürünlerin doğru muhafaza edilmesi gereken koşulları açıkladı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hemen herkesin sütü saklarken yaptığı o hata dikkat çekti.

Özellikle de çocukların gelişimindeki en değerli besin kaynağı olarak bilinen süt meğer o şekilde saklandığında hem sütün kalitesi hem de güvenliği tehlikeye atılıyormuş.

Tüketim ömrünü uzatmak ve güvenli şekilde tüketmek için buzdolabında sakladığını sütleri o bölmede muhafaza ediyorsanız hemen kaldırın!

SÜTLERİ ORAYA KOYMAYIN!

Gıda güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda sütü buzdolabı kapağında yer alan raflarda muhafaza etmemek gerekiyormuş.

Buzdolabı kapaklarının sütü saklamak için gerekli soğuklukta olmadığını ifade eden uzmanlar, "Kapıyı her açtığınızda, içindekiler çevredeki odanın yüksek sıcaklıklarına maruz kalıyor. Sıcaklık sürekli olarak 0-5 derece arasında kalmadığında, bu dalgalanmalar bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Buzdolabı kapaklarında saklanmasının yanlış olduğunu ifade eden uzamanlar sütlerin buzdolabının alt raflarında ve mümkün olduğunda arka bölümlerde saklanmasının süt kalitesinin ve güvenliğinin sağlanmasında en doğru adım olduğunu aktarıyor.