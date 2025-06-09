Herkes kan sanıyordu; Pişmiş etten akan kırmızılık bakın neymiş...

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Restoranda sipariş verirken “iyi pişmiş olsun” diyenlerden misiniz?

Pek çok kişi, az ya da orta pişmiş etin içinden akan kırmızı sıvı yüzünden bu tercihi yapıyor. Ancak sandığınızın aksine o kırmızı sıvının kanla hiçbir ilgisi yok.

Etin içinden çıkan o kırmızımsı sıvı aslında kan değil; Üstelik bilim de bunu kanıtlıyor.

Peki; ne? Sizler için araştırdık. İşte doğrusu...

KAN DEĞİLMİŞ

Aslında bu sıvının kaynağı myoglobin adı verilen bir protein. Myoglobin, hayvanın kas dokularına oksijen taşıma görevini üstleniyor.

Taze et kesildiğinde ya da az pişirildiğinde, myoglobinin oksijenle tepkimeye girip kırmızı renk alması, bu “kanlı” görüntünün oluşmasına neden oluyor.

Pişirme derecesine göre bu protein rengini değiştiriyor: Yüksek ısıya maruz kaldığında koyu kahverengiye dönüşüyor. Bu nedenle iyi pişmiş ette bu görüntü kayboluyor.

Ancak az ya da orta pişmiş etin içindeki sıvı tamamen myoglobinden oluşur; yani kanlı değil, sadece daha düşük sıcaklıkta pişirilmiş bir protein çözeltisidir.