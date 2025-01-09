Herkes o yöntemle zayıflıyordu; Yasaklandı! İşte nedeni...

Yağmur Dinç

Kilo verme sürecine ilişkin tıbbi yöntemler, her geçen gün değişiyor.

Son dönemde ise en popüler olan uygulama, "mide balonu" oldu.

Kilo vermeye yardımcı olmak için mideye yerleştirilen geçici bir cihaz olan mide balonu uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bir firmaya ait mide balonu sisteminin piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada ürünün Fransa'da da yasaklandığı, Avrupa'da yasaklanması için başvuru yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından medyada yer alan "mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberin kaynağının TİTCK'nın resmi internet sitesindeki duyuru olduğu belirtilen açıklamada, "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır." bilgisi paylaşıldı.