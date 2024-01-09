Hesaplarınızı kontrol edin! 3,2 milyar lira hesaplara yatırıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırdığını açıkladı.

ensonhaber.com

Ocak ayı yaşlılık ve engelli maaşları hakkında aramalar son günlerde hız kazanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Mahinur Özdemir Göktaş ayrıca "Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadelerine yer verdi.