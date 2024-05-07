Kurban vekalet ücreti 2024: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? Kurban Bayramı heyecanı tüm Türkiye'yi sardı, kurban vekalet ücretleri de netlik kazandı. Peki, yurt içi ve yurt dışı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

Vatandaşlar, bu yıl da kurban ibadetini yerine getirmek için vekaletle kurban kesimi yolunu tercih edebilecekler.

Diyanet'in son açıklamasına göre, hem yurt içi hem de yurt dışı vekaletle kurban kesim ücretleri belirlendi.

Ayrıca vekaletle kurban kesimi için fiziksel olarak bir araya gelme zorunluluğunun olmadığı da önemli bir detay olarak belirtildi.

Peki, Diyanet’in açıklamalarına göre 2024 yılı vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar 2024?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak bu yılki kurban kesim bedellerini duyurdu.

Erbaş'ın açıklamasına göre, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.