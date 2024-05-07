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2024 yaz tatili: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatil ne zaman başlayacak?

2024 yaz tatili: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatil ne zaman başlayacak? Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili zaman? İşte okulların kapanacağı o tarih...