2024 yaz tatili: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatil ne zaman başlayacak?

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Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.
Öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarih hakkında aramalarına hız kazandırdı.
2023/2024 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih...
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü kapanacak.
14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar tatil yapacak.