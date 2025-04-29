Hıdırellez gecesi yastığın altına bir parça koyan, aşkı çekiyor...

Haber Merkezi

Baharın habercisi, umutların tazelendiği Hıdırellez gecesi yaklaşıyor.

Binlerce yıldır Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gecede, dileklerin kabul olduğuna inanılıyor.

Eski geleneklere göre Hıdırellez’de yapılan sembolik uygulamalar, şansın, aşkın ve paranın kapılarını aralıyor.

Bu yıl Hıdırellez gecesinde denemeniz gereken bu yöntem ise yüzyıllardır kulaktan kulağa aktarılan kadim bir gelenek.

Yastığınızın altına bir parça koymanız yeterli.

HIDIRELLEZ’DE KIRMIZI İP RİTÜELİ

Hıdırellez gecesi yastığın altına konulan bir parça kırmızı ip, kalbi boş olanların aşkı hayatına çekmesini sağlıyor.

Ayrıca kırmızı ipi cüzdana koyanların maddi bolluk ve zenginliğe ulaşacağı, bileğine bağlayanların ise hem şansı hem de güçlü sosyal ilişkileri çekeceği düşünülüyor.

Kırmızı ip hem ruhsal hem de fiziksel alanlarda canlılık ve çekim gücü yaratıyor.