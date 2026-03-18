HMGS/1 sınav takvimi 2026: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi ve geçme notu

2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/1 sınavı yaklaşırken, hukuk fakültesi mezunları için kritik süreç de hız kazandı.

Avukatlık stajı ile hakimlik ve savcılık mesleklerine adım atmadan önce zorunlu hale getirilen bu sınav, adayların mesleki yeterliliğini ölçmeyi amaçlıyor.

Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday ise sınavın yapılacağı tarih ve saat bilgilerine odaklanmış durumda.

Sınav; anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve usul hukuku gibi temel alanları kapsarken, adayların teorik bilgilerini ve yorumlama becerilerini ölçüyor.

Belirlenen başarı kriterini sağlayamayan adaylar, ilgili meslekler için staj sürecine başlayamıyor.

HMGS/1 NE ZAMAN 2026

2026-HMGS/1 (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı), 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15'te yapılacaktır.

Adaylar 155 dakika sürecek olan sınava saat 10.00'dan sonra alınmayacaktır.

HMGS GEÇME NOTU:

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için belirlenen geçme notu 70 puandır.

Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 70 almaları gerekiyor. Bu barajın altında kalan adaylar, avukatlık stajı ile hakimlik ve savcılık süreçlerine başvuru hakkı elde edemiyor.