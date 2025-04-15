Hollanda'da bakın neden perde kullanılmıyor...

Yağmur Uçar

Evlerde hem gizlilik hem de şıklık açısından perdeler vazgeçilmezdir. Ama Hollandalılar bu konuda biraz farklı düşünüyor.

Yıllardır, perde kullanmadan yaşamayı tercih ediyorlar. Hollanda sokaklarında dolaşırken kocaman, açık ve perdesiz pencereler görmek oldukça sıradan bir manzara.

Peki, perde takmamak nereden geliyor? İşte sebebi...

Aslında bu alışkanlığın kökeni II. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanıyor.

O dönemden beri Hollandalılar, evlerinin içini gizlememeyi bir tür açıklık ve dürüstlük göstergesi olarak benimsiyor.

II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda, Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. Bu dönemde bazı insanlar Nazilerle iş birliği yaparken, bazıları da direniş gösterdi.

Savaş sonrasında insanlar birbirlerine şüpheyle bakmaya başladı. İşte tam bu noktada “saklayacak bir şeyim yok” anlayışı gelişti.

Bu yüzden günümüzde bile çoğu Hollandalı, perde takmadan yaşamayı sürdürüyor.