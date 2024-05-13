HPV testi nedir? HPV testi nasıl yapılır? Cinsel yolla bulaşan ve kansere yol açabilen çeşitli virüsler bulunur. Bu virüsleri tespit etmek ise oldukça önemlidir. Bu tür virüsleri tespit etmek için kullanın en bilindik yöntem ise HPV testidir. Peki HPV testi nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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HPV, yani papilloma virüsü, cinsel yolla bulaşan ve genital bölgede siğillere, rahim ağzı kanserine neden olan bir enfeksiyondur.

HPV enfeksiyonu ne yazık ki oldukça yaygındır ve cinsel aktif olan herkesin hayatının bir döneminde bu virüsle karşılaşma ihtimali de vardır. Her ne kadar vücudun bağışıklık sistemi papilloma virüsünün neden olabileceği çoğu durumu ortadan kaldırabilir.

Ancak bazı durumlarda virüs vücutta kalıcı olabilir ve rahim ağzında anormal hücre değişikliklerine neden olabilir. Bu değişiklikler zamanla kansere dönüşebilir. Bu nedenle HPV enfeksiyonunun erken teşhisi ve tedavisi hayati önem taşır.

Bu denli önemli olan HPV enfeksiyonunda şüphenilen durumlarda uygulanan HPV testi de bu nedenlerle oldukça merak edilir. Peki HPV testi nedir, nasıl yapılır?

HPV testi nedir?

HPV testi, rahim ağzından alınan hücre örneklerinin laboratuvar ortamında incelenmesiyle yapılan bir testtir. Bu testte, rahim ağzı kanseri ve bazı kanser türleri için yüksek risk unsuru olan HPV 16 ve 18 türleri ile diğer yüksek riskli HPV türleri araştırılır. Test sonucuna göre kişinin kanser riski belirlenir.

HPV testi nasıl yapılır?

HPV testi, bir doktorun kliniğinde veya hastanede yapılabilir. Bu test için, ilk olarak doktorunuzun vajina ve genital bölgeyi muayene etmesi gerekir ve muayenenin ardından HPV testine ihtiyaç olup olmadığını belirler.

Test istenildiği taktirde ise doktor, vajinanızın içine spekulum adı verilen ve vajina duvarlarını ayırarak rahim ağzını görünür kılan bir cihaz yerleştirir. Spekulum yerleştirildikten sonra doktorunuz, rahim ağzından hücre örnekleri almak için küçük bir fırça veya spatula kullanır. Bu işlem genellikle ağrısızdır, ancak bazı kadınlar hafif bir rahatsızlık veya basınç hissedebilir.

Alınan hücre örnekleri cam üzerine sürülür veya özel bir sıvı içinde saklanır. Daha sonra laboratuvara gönderilir ve HPV varlığına bakılır.