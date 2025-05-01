Hükümet düğmeye bastı: Elektrik sayacını değiştirmeyen yandı! Temmuz ayında devre dışı kalacak

Haber Merkezi

Birleşik Krallık’ta elektrik sayaçlarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Yüz binlerce hanede kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının Temmuz ayı itibariye bazı hizmetlerden mahrum bırakılabileceği vurgulandı.

1980'lerden bu yana kullanılan eski elektrik sayaçlarının 30 Haziran 2025 tarihinde devre dışı kalacağı yönünde uyarılar vatandaşları harekete geçirdi.

Radyo Teleswitching Sistemi (RTS) olarak bilinen bu sayaçlar, düşük tarifeli saatlerde daha ucuz elektrik sağlayan sistemlerle bağlantılı çalışıyor. Ancak bu sayaçların uzun dalga radyo sinyaliyle çalışan yapısı artık modern enerji altyapısına uyum sağlamadığı için kademeli olarak kaldırıldığı belirtiliyor.

YÜZBİNLERCE HANENİN DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR

Yapılan uyarılara rağmen Energy UK’da yer alan verilere göre, Mart ayı sonu itibarıyla söz konusu eski tip elektrik sayaçları hala yaklaşık 430 bin evde aktif olarak kullanılıyor.

Günlük ortalama 1000 sayacın değiştirildiği belirtilse de bu hız, herkesin zamanında yeni sisteme geçmesini sağlamaya yetmiyor. Durum, "acil tüketici refahı" meselesi olarak tanımlanırken özellikle kırsal bölgelerdeki savunmasız hanelerin ciddi hizmet kaybı riski altında olduğu belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan uyarıda ise RTS sistemlerinin devre dışı bırakılması, ısıtma ve sıcak su sistemlerinde otomatik kontrolün kaybı anlamına geldiğinden sayaçların değişmesi gerektiğinin önemi vurgulanıyor.

Değiştirilmediği taktirde bazı evlerde ısıtmanın sürekli açık kalması ya da hiç devreye girmemesi gibi aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Öte yandan uzmanlar, eski sayaç kullanan tüketicilerin enerji tedarikçileriyle hızlıca iletişime geçerek değişim sürecini başlatmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde bu yaz, birçok evde sıcak suya ya da ısıtmaya erişim mümkün olmayabilir.