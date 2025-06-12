Hükümet düğmeye bastı: Sahile o şekilde gitmek yasaklandı!

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Suriye'nin kuzeyinde kurulan geçici hükümete liderlik eden Ahmed el Şaraa tarafından alınan yeni bir karar dikkat geçti.

Söz konusu karar kapsamında kadınların haşema gibi vücudu tamamen örten benzeri mayolar giymeden kamuya açık plajlar ve yüzme havuzlarını kullanmasını yasaklandı.

Turizm Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan karar, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana kadınların kıyafetine dair getirilen ilk resmi düzenleme oldu.

Kararda, özel kulüpler ve lüks otellerde "Batı tarzı mayo" kullanımının serbest olduğu belirtildi. 9 Haziran tarihli bu yeni kararnamede, halk plajları ve yüzme havuzlarında "toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini gözeten uygun mayo" kullanılması gerektiği ifade edildi.

ERKEKLER DE YASAK KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ!

Alınan yeni karar kapsamında erkeklerin de yüzme dışında göğsü açık şekilde dolaşması yasaklandı. Otel lobileri ve restoranlar gibi yüzme alanları dışında tişört giyilmesi zorunlu hale getirildi.

Beş yıldızlı oteller ve özel plajlar içinse daha esnek kurallar belirlendi. Bu tür mekanlarda "kamu ahlakına uygun ve genel zevk sınırları içinde" kalmak şartıyla normal mayolar kullanımına izin verildi.