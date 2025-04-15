Hükümet harekete geçti: Bu ülkeye yerleşene 100 bin dolar ödeme yapılıyor!

Haber Merkezi

Yeni bir ülkeye taşınmak genellikle yüksek maliyetler ve yorucu prosedürler anlamına geliyor. Ancak bazı ülkeler, nüfus yaşlanması, kırsal alanların boşalması ya da iş gücü eksikliği gibi nedenlerle bu süreci tam tersine çeviriyor.

Son yıllarda dikkat çeken bir trend haline gelen taşınma teşvik programları, yerleşimcileri desteklemek amacıyla hükümetler tarafından hazırlanıyor.

Kimi ülkeler, belirli bölgelere taşınanlara nakit ödeme, ücretsiz konut ya da vergi indirimi gibi avantajlar sunuyor. Böylece hem ekonomik kalkınma hedefleniyor hem de yeni nüfus akışıyla sosyal denge sağlanıyor.

Bu teşvik programlarını uygulayan ülkeler arasında yer alan Güney Amerika'da yer alan Şili, bu konuda en cömert ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

100 BİN DOLAR TEŞVİK VERİLİYOR!

Start-Up Chile adlı hükümet destekli program, teknoloji odaklı erken aşama girişimleri ülkeye çekmek amacıyla girişimcilere 15 bin ila 77 bin sterline kadar sermayesiz finansman sağlıyor.

Program kapsamında girişimcilere sadece maddi destek değil aynı zamanda bir yıllık vize, ortak çalışma alanı, rehberlik ve kaynaklar da sunuluyor.

Ayrıca program süresince konuşmalara katılmak, etkinlik düzenlemek veya mentorluk yapmak gibi faaliyetlerle 4.000 "sosyal sermaye" puanı toplamaları gerekiyor.

Popüler olan bu programa başvuru ise 200 sorudan oluşan bir form ile yapılıyor. Başvurmak isteyen kişilerin kendilerinden ise 1 dakikalık tanıtım videosu ve demo isteniyor. Daha sonra 15 dakikalık bir mülakat ve daha önce programa katılmış birinden referans mektubu talep ediliyor.