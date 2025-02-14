Hükümet harekete geçti: Islak mendil satışları durduruluyor

Haber Merkezi

Hollanda hükümeti tarafından atılan yeni adım gündemde büyük bir yankıya neden oldu. Hükümet tarafından atılan adımla birlikte plastik içeren ıslak mendillerin Avrupa genelinde yasaklanıyor.

Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanlığınca, Avrupa Birliği'nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi'ni genişleterek, tüm Avrupa'da ıslak mendillerin yasaklanması için Avrupa Birliği'ne başvurdu.

Yapılan başvurunun onaylanması durumunda Avrupa genelinde ıslak mendil kullanımı tarihe karışacak.

ÇEVREYE ZARAR VERİYOR!

Islak mendillerin, özellikle tuvalete atıldığında kolayca çözünmüyor olması atılan bu adımın en büyük nedenleri arasında yer alıyor.

Söz konusu durumun, kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açarak milyonlarca Euro'luk temizlik maliyetine neden oluyor.

Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen, plastik içerikli ıslak mendillerin yol açtığı kirliliğin, temizlik maliyetinin yıllık 22 ila 55 milyon euro arasında olduğunu açıkladı. Ayrıca bakan, birçok ülkede ıslak mendillerin yerini daha çevre dostu alternatiflerin aldığını ve bu yönde bir dönüşümün yaşandığını da vurguladı.