Hurma çekirdeklerini kurutmak bakın ne işe yarıyor...

Yağmur Uçar

Hurma, özellikle iftar sofralarının baş tacıdır ve Ramazan ayında çok sık tüketilir.

Hurma, yüksek miktarda enerji, lif, vitamin ve mineral içerir. İçeriğindeki doğal şekerler, hızlı bir şekilde enerji sağlar ve uzun süre tok tutar. Bu özellikleri, oruç tutanlar için oldukça faydalıdır.

İslam kültüründe, hurma, Peygamber Efendimiz'in (SAV) iftarını açarken tercih ettiği bir yiyecektir. O, oruç açarken genellikle hurma ile başlamayı önerirdi.

Şimdilerde sıkça tüketilen hurmadan geriye kalan çekirdekler ise çöpe atılıyor. Bu yöntemi bilen ise, hurma çekirdeklerini özenle kurutuyor.

Kurutulmuş hurma çekirdekleri, öğütülerek toz haline getirilebilir ve bu toz, doğal bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bu toz, bazen ekmek yapımında veya tatlılarda kullanılabilir.

Geleneksel tıpta, hurma çekirdeklerinin sağlık faydaları olduğu söylenir. Hurma çekirdeklerinin kurutulup, toz haline getirilerek çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığına dair halk arasında bazı inanışlar bulunmaktadır.