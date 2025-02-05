Hurmanın tek sayılarda yenmesinin sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Hurma, besleyici değeri yüksek ve yüzyıllardır tüketilen bir meyvedir.

Özellikle İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan hurma, sağlık açısından birçok fayda sunmasının yanı sıra dini ve kültürel ritüellerde de özel bir anlam taşır.

Hurma, tek sayılarda yenmesiyle ilgili özellikle İslam kültüründe bir gelenek ve sünnet olarak bilinir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hurmayı tek sayılarda yemeyi tercih ettiği ve bunu tavsiye ettiği rivayet edilir.

Bu nedenle, Müslümanlar arasında hurmayı 1, 3, 5, 7 gibi tek sayılarda yemek yaygın bir uygulamadır.

Ayrıca, İslam'da bazı şeylerin tek sayılarda yapılmasının manevi bir anlam taşıdığı kabul edilir.

Allah’ın (C.C.) tek olduğu ve O'na yakınlaşmak için tek sayılarla ibadet edilmesinin uygun olduğu düşüncesi de bu uygulamanın arkasındaki hikmetlerden biri olarak görülür.

Bunun yanı sıra, hurmanın sağlık açısından da faydalı olduğu bilinmektedir. Özellikle iftar sırasında tek sayılarda hurma yemek hem dini hem de besleyici bir alışkanlık olarak devam etmektedir.