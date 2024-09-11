Huzurevi fiyatları 2024: Devlet ve özel yaşlı bakım evi aylık ücretleri Devlet ve özel sektörde olmak üzere yaşlılara bakım desteği sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır. Peki, huzurevi ücretleri ne kadar? İşte 2024 yılı huzurevi aylık fiyatları...

Yağmur Dinç

Huzurevi, yaşlı bireylerin bakım ve destek aldığı bir konaklama tesisidir.

Genellikle yaşlılık, sağlık sorunları veya yalnızlık gibi nedenlerle bağımsız yaşamda zorlanan kişilere hizmet eder.

Ortak yaşam alanları, beslenme ve bakım destekleri, sosyal aktiviteler gibi hizmetlerin sağlandığı huzurevleri, Devlet ve özel sektörde bulunmaktadır.

Huzurevi fiyatları da sıklıkla merak konusu olmaktadır.

Peki, huzurevi aylık ücreti ne kadar? 2024 Devlet ve özel sektör yaşlı bakım evi aylık ücretleri...

DEVLET HUZUREVİ ÜCRETLERİ 2024

Devlet, yapılan araştırma neticesinde, herhangi bir geliri ile üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan tüm yaşlılarımız da hiçbir ücret almadan bakım ve sağlık işlemlerini gerçekleştirirler.

ÖZEL HUZUREVİ FİYATLARI 2024

Özel veya lüks huzurevlerinde belli bir ücret alınır. Bu ücret Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Özel Huzurevleri ile Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinin 2024 yılında uygulanacak ücretlerin TABAN % 131,69 artışla : 7.500 TL + KDV, TAVANDA % 25 artışla: 65.812,5 TL + KDV olarak uygulanması karara bağlanmıştır.

Bu ücretler 65.812,5 TL + KDV 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır.