Hz. Peygamberin tavsiyesi: Birkaç damla yutun, bademcik iltihabını kurutun Aktarlarda yok satacak duruma gelen bu bitkinin yağını bademcik iltihabı için kullananlar, kısa sürede normale dönüyor.

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Bademcik iltihabı, vücudumuzun enfeksiyon konusunda ek sık yaşadığı rahatsızlıktır. Beyazlaşan ve yutkunurken acı veren bademcikler için bitki çayları tüketilebilir.

İlaçlardan uzak, doğal bir iyileşme yöntemi arayanların eli artık o bitkiye gidiyor.

Peygamber Efendimizin (sav) dahi tavsiye ettiği "udi hindi", vücutta enfeksiyon bırakmıyor.

Yoğunlukla Çin'de görülen bu bitki tüccarlar aracılığı ile dünyaya yayılmıştır. Daha sonra bu yolla Arap ülkelerine getirilmiştir ve adı Kust-i Bahri olarak anılır.

Udi hindi ağacının bir diğer adı da öd ağacıdır ve odun ve kabuk kısımları tütsü gibi yakıldığında etrafa hoş bir koku yayar.

Tedavi edici özelliği ile geleneksel tıpta sıkça kullanılan bu bitkinin faydaları haberimizde...

Udi Hindi mucizesi

Udi hindi, tıpta kullanılan bir bitkidir. Boğazı yumuşatır ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

Udi hindi tozu, bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğine sahip olup enfeksiyon hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

Bademcik iltihabı ve genel iltihaplanma durumlarında udi hindi yağı etkili olmaktadır. Günde 3 kez, 3'er damla damlatırsanız kısa sürede iltihap geçecektir.

Diğer faydaları ise şöyledir:

Doğal bir antibiyotik

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ağrı kesici etkisi var

Enerji verir, yorgunluğa iyi gelir

Stresi azaltır