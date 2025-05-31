İade çağrısı yapıldı: Ekmekler raflardan kalkıyor!

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Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Iceland isimli süpermarket zincirinde satışı yapılan paketli ekmekler için geri çağırma başlatıldı.

Birleşik Krallık Gıda Standartları (FSA) tarafından yapılan incelemelerde söz konusu ürünlerin etiketlerinde belirtilmeyen arpa içeriğine rastlanıldı.

Daily Bakery 4 Sub Rools adlı sandviç ekmeklerinde tespit edilen arpa içeriği nedeniyle olası sağlık risklerine karşı tüketicilerden ürünleri iade etmeleri istenildi.

Özellikle arpaya karşı alerjisi veya glüten intoleransı olan tüketiciler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek bu durum nedeniyle, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ALERJEN RİSKİ TAŞIYOR

Süpermarket devi İceland yetkilileri tarafından yapılan açıklama kapsamında ürün etiketlerinden arpa bileşenine dair herhangi bir bilginin bulunmadığı, ancak ürünün bu maddeyi içerebileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu geri çağırmanın ise sadece son tüketim tarihi 2 Haziran 2025 olan ürünler için geçerli olduğu belirtildi. Aynı zamanda şirket tarafından, bu tarih koduna sahip ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurgulandı.

Bu ürünü satın alan tüketicilere, ürünü kesinlikle tüketmemeleri ve herhangi bir Iceland mağazasına iade ederek ücret iadesi talep etmeleri önerildi.

Geri Çağrılan Ürün Bilgisi:

Ürün Adı: Daily Bakery 4 Sub Rolls

Paket İçeriği: 4 rulo

Son Tüketim Tarihi: 02 Haziran 2025

Alerjen Uyarısı: Etikette belirtilmeyen arpa (gluten içerir)