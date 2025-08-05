İBB yurt başvuru tarihleri 2025: İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru tarihleri, 2025-2026 akademik yılı yaklaşırken öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

İBB yurtlarında konaklamak isteyen üniversite adayları, başvuru süreçleri ve şartları hakkında bilgi edinmek istiyor.

Peki, İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB yurt başvuruları için tarih açıklaması henüz yapılmadı. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, açıklanması bekleniyor. 2025 YKS tercih süreci ise 13 Ağustos'ta sona erecek.

Geçmiş yıllara bakıldığında, 2024 yılında İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihlerinde yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden alınmış, başvurular 20-27 Ağustos arasında değerlendirilmiş ve sonuçlar 28 Ağustos'ta ilan edilmişti.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak ve öğrenim gördüğü üniversitenin İstanbul sınırları içerisinde yer alması şartları aranıyor.

Başvuracak öğrencilerin ailesinin ise İstanbul dışında ikamet ediyor olması gerekiyor. Taksirli suçlar hariç adli sicil veya arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj dışındaki bir işte brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücret almaması ve kamu personeli olmaması şartları arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, depremzede olup olmadığı, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması şartları aranıyor.