İbn-i Sina sırrı verdi: Kanser tarihe karışıyor! Sabah akşam tüketin, kanser hücrelerine veda edin Ezber bozan reçeteleriyle bin bir derde şifa bulan İbn-i Sina, kanser hastalarına mucize bir karışım önerdi. Bu karışımı sabah akşam tüketirseniz kanser hücreleri zamanla yok olacaktır.

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Kanser, modern tıbbın en büyük meydan okumalarından biri olarak kabul edilirken, İbn-i Sina'nın kansere karşı etkili karışımı kanser hastalarına umut ışığı oluyor.

Orta Çağ İslam dünyasının büyük bir tıp bilgini olan İbn-i Sina, tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilir.

İşte bu ünlü bilginin kanserle mücadele konusundaki önerdiği bir yöntem, günümüzde yeniden dikkat çekiyor.

İbn-i Sina'nın kansere karşı bu özel yöntemi, kanser hücrelerini kontrol altına almak ve tedavi etmek için potansiyel bir çözüm sunuyor.

Sabah akşam tüketildiğinde kanser hücrelerini öldürüyor. İşte bu mucizevi karışım.

İbn-i Sina'nın kanser şifası: İncir kürü

Nasıl yapılır?

Öncelikle incirleri yıkayın. Süzdükten sonra kuşbaşı olarak doğrayın. Doğranmış incirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın.

Nasıl tüketilir?

Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin. Ardından sabah-akşam olmak üzere günde iki kez tüketin. Zamanla kanser hücrelerini yok etmeye başlayacaktır.