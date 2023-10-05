İbn-i Sina sırrı verdi: Kanser tarihe karışıyor! Sabah akşam tüketin, kanser hücrelerine veda edin

Kanser, modern tıbbın en büyük meydan okumalarından biri olarak kabul edilirken, İbn-i Sina'nın kansere karşı etkili karışımı kanser hastalarına umut ışığı oluyor.
Orta Çağ İslam dünyasının büyük bir tıp bilgini olan İbn-i Sina, tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilir.
İşte bu ünlü bilginin kanserle mücadele konusundaki önerdiği bir yöntem, günümüzde yeniden dikkat çekiyor.
İbn-i Sina'nın kansere karşı bu özel yöntemi, kanser hücrelerini kontrol altına almak ve tedavi etmek için potansiyel bir çözüm sunuyor.
Sabah akşam tüketildiğinde kanser hücrelerini öldürüyor. İşte bu mucizevi karışım.
İbn-i Sina'nın kanser şifası: İncir kürü
Nasıl yapılır?
Öncelikle incirleri yıkayın. Süzdükten sonra kuşbaşı olarak doğrayın. Doğranmış incirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın.
Nasıl tüketilir?
Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin. Ardından sabah-akşam olmak üzere günde iki kez tüketin. Zamanla kanser hücrelerini yok etmeye başlayacaktır.