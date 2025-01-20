İbn-i Sina’nın her yemeğe önerdiği baharat; Ağrıyı 1 kaşıkla dindiriyor

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İbn-i Sina, yüzyıllar önce yazdığı eserlerinde, günümüzde hala geçerliliğini koruyan doğal sağlık çözümleri önermiştir.

Özellikle sindirim sistemini destekleyen baharatlar, çağlar boyunca insanların sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynamıştır.

Günümüzde sıkça karşılaşılan ishal, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlarla başa çıkmak için, İbn-i Sina'nın baharatlarla ilgili tavsiyeleri oldukça etkili oluyor.

İbn-i Sina, baharatların sadece yemeklere lezzet katmakla kalmadığını, aynı zamanda sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini de vurgulamıştır.

İşte İbn-i Sina’nın her yemeğe önerdiği o baharat!

DİŞ AĞRISINI BIÇAK GİBİ KESİYOR

Sindirim sorunları, özellikle ishal ve şişkinlik gibi rahatsızlıklar, günümüzde sıkça karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır.

İbn-i Sina ise bu sorunlara karşı sumağı öneriyor. Hem sumağın kendisi hem de sumağın suyu, bu rahatsızlıkların tedavisinde önemli bir rol oynuyor. İşte sumağın faydaları:

Sindirim sistemi üzerinde kuvvetlendirici etkiler sağlar.

Regl kanaması ve diğer kanamaların durmasına yardımcı olur.

Ödemi önler ve iyileşmeye yardımcı olur.

Sumağın şişlikleri azaltıcı etkisi vardır.

Özellikle travmalar sonrası şişliklerin yayılmasını engeller.

Pişirilen sumak suyunun lokal olarak uygulanması, eklemdeki şişlikleri engeller.

Antiinflamatuar özellikleri sayesinde kulak iltihabı ve diş ağrıları için etkilidir.

Mideyi rahatlatır ve sindirimi destekler.

Susuzluğu gidererek iştah açıcı bir etkisi vardır.

Ateşi düşürme özelliği bulunur.