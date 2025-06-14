İçme suyu kullanımı yasaklandı! Halk sağlığını tehdit ediyor

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Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Serez bölgesine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan analizler, halk sağlığı açısından büyük bir riskin habercisi oldu.

Su kaynaklarında tespit edilen yüksek orandaki uranyum seviyesi, yerel yönetimleri ve halkı alarma geçirdi.

Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis’in yaptığı resmi açıklamaya göre, belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DEYAH) yürüttüğü testlerde içme suyunda bulunan uranyum miktarı, izin verilen yasal sınırları aştı.

Bu durum, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için büyük endişe yarattı.

KULLANIMLAR YASAKLANDI!

Yapılan incelemelerin ardından yetkili belediye harekete geçerel iki köyde içme suyu ve yemeklerde kullanılacak suyun tüketimi yasaklandı.

Ancak günlük temizlik gibi diğer ihtiyaçlar için su kullanımının şimdilik serbest olduğu belirtildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında acil eylem planını devreye sokarak suyun güvenli seviyelere indirilmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.