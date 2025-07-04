“İçmeyin” uyarısı yapıldı! Meyve suları raflardan kalkıyor: Bakın içinden ne çıktı

Hollanda’da gıda güvenliği kapsamında yapılana denetimler hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hollanda genelinde satışı yapılan Hero markasına ait elma suları üzerinde yapılan incelemelerde kafein tespit edilmesi nedeniyle söz konusu ürünler geri çağrıldı.

Normal şartlar kafein içermemesi gereken bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken satın alınan noktalardan iade edilebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

PİYASADAN ÇEKİLDİ!

Söz konusu elma suyu ürünlerinin normalde formülasyonlarında bulunmaması gereken kafein maddesinin tespit edilmesi üzerine, ilgili partiye ait ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Geri çağırma kapsamında yer alan elma suyu ürünlerinin, parti kodu 0006008528 ve zaman kodu 02:22 ile 03:03 arasında olan 250 ml’lik Hero Elma Suyu kutularını kapsadığı belirtildi. Söz konusu ürünün son tüketim tarihinin ise 28 Nisan 2026 olarak bildirildi.

Tüketicilere, söz konusu kutulara sahipseler ürünü içmemeleri ve satın aldıkları satış noktasına iade etmeleri çağrısı yapılıyor.