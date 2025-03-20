İftar menüsü 40 TL oldu; 7 ilçede geçerli

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara uygun fiyatlı iftar imkanı sunuyor.

Belediyenin bünyesinde hizmet veren “Haydi Sofraya” restoranları, 40 TL karşılığında 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüsü ile Gaziantep halkına hizmet veriyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, Antep mutfağının eşsiz lezzetlerini yansıtıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu uygulama, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubelerinde geçerli.

HEM YÖRESEL, HEM ÇOK UYGUN

AA muhabirine konuşan müşteri Mehmet Karaca, yemeklerin ev yemeklerini aramadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz.”