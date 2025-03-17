İftar sonrası sakız çiğnemenin faydası! Tedavi ediyor...

Yağmur Uçar

Yaklaşık 14-15 saatlik Ramazan orucu akabinde iftar yapanlar, sofradan kalktıktan sonra rahatsızlık hissedebiliyor.

Kısa sürede mideye inen yiyecekler, birden şişkinliğe yol açabiliyor.

Aynı zamanda hazımsızlık ve kabızlık da beraberinde geliyor.

Bu durumdan rahatsız olan ve midesini rahatlatmak isteyenlere, uzman tavsiyeleri var. Bir tanesi de "sakız çiğnemek".

İftar sonrası çiğnenen sakızın faydası, duyanları şaşırtıyor.

Sakız çiğnemek, mideye sindirim sürecini başlatması için sinyal gönderir. Bu, sindirimin daha rahat olmasına katkı sağlayabilir.

İftardan sonra sakız çiğnemek, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önleyerek reflü şikayetlerini hafifletebilir.

Sakız, beyne daha fazla kan akışı sağlamaya yardımcı olabilir. Bu da iftar sonrası oluşan rehavetin azalmasına katkı sağlayabilir.

Oruç nedeniyle gün boyu susuz kalan ağızda kuruluk oluşabilir. Sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırarak bu kuruluğu giderebilir.