IKEA'daki Garip Ürün İsimleri Bakın Nereden Geliyormuş

Yağmur Uçar

İsveç merkezli mobilya ve aksesuar mağazası IKEA, ülkemizde de hizmet vermekte ve yoğun bir ilgi görmektedir.

IKEA müşterileri aradıkları birçok şeyi mağazada bulmakla birlikte dikkat çeken bir konu ise ürünlere verilen isimlerdir.

İskandinav stilinin en önemli temsilcilerinden biri olan IKEA’nın, ürünlerine isim verirken ilginç bir yöntem izliyor.

Peki, IKEA'da ürün isimleri neden karışık ve garip? İşte sebebi...

IKEA’nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın disleksiye sahip olması, ürün isimlerinin seçilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Kamprad’ın yaşadığı bu zorluk, özellikle sayılarla çalışırken yaşadığı güçlükler nedeniyle, IKEA'da ürün isimlerinin sayılar yerine kelimelerle adlandırılmasına yol açtı.

Kamprad bu isimlendirme sistemini geliştirerek, her ürün türünü belirli bir kategoriye koydu.

Örneğin, yataklar İsveç kasabalarının isimleriyle, ofis mobilyaları meslek isimleriyle, tekstil ürünleri ise doğa ögeleriyle adlandırıldı.