İki gemi arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor! Süre 8 saniye...

Hüseyin Topuz

Dikkat ve zeka gerektiren bulmaca oyunları insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir testte katılımcılardan, iki benzer resim arasındaki farkları mümkün olan en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Bu tür bulmacalar, bireylerin görsel algı yeteneklerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

İki resim arasında farkları bulmak için yalnızca 8 saniyeniz var. Peki, siz bu resimlere bakarak farkları ne kadar sürede bulabileceksiniz?

Hadi teste başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 8 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Son 8 saniyeniz kaldı...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz bitti.

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların içerisinde yer alıyor.