İki popüler kebapçı ifşalandı: Kebapların içinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda için yürüttüğü denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Halk sağlığını korumayı amaçlayan Bakanlık, “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine yeni ürün ve firmaları dahil etti.
25 Nisan tarihinde kamuoyuyla paylaşılan güncel listede, iki popüler kebap restoranının da ismi yer aldı.
Adana kebap ve kuzu şiş ürünlerinde hile tespit edildi.
İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
İzmir'de yer alan Dürümcü Mahmut Usta'nın çiğ Adana kebabı ve Ankara'da yer alan Rahmi Usta Dürümce Kebap'ın kuzu şiş ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi.
İşte o ürünler: