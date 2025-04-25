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İki popüler kebapçı ifşalandı: Kebapların içinden bakın ne çıktı

İki popüler kebapçı ifşalandı: Kebapların içinden bakın ne çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerinde şeffaflık politikasını sürdürüyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. 25 Nisan'da açıklanan güncel "tağşişli ürünler" listesinde iki tanınmış kebap restoranı yer aldı.