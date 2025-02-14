İki resim arasındaki 2 farkı sadece üstün zekalılar 8 saniyede buluyor! Süre başladı...

Hüseyin Topuz

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı bulmacalar sosyal medyanın en popüler ve dikkat çekici içerikleri arasında yer alıyor.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir bulmacada kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkları en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 8 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

İki resim arasında 2 tane fark yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar bu 2 farklı 8 saniyede bulabiliyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 2 farkı bulabildiniz mi? Süreniz başladı...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre doldu...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların arasında yer alıyor.